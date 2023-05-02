Москва
Прогуляться по Москве
прогуляться, перекусить
Я творческий человек, увлекаюсь фотографией, архитектурой, дизайном. Буду рад компании)
От пользователя @Vadim0193
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