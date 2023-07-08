Москва
Прогуляться по местности воробьевых гор)

фото пользователя Nike333
прогуляться, перекусить

Выпить кофейку, поболтать о жизни))

От пользователя @Nike333

2 участника
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