Москва
Прогуляться по Королёву, выпить по чашке кофе☕️
прогуляться, перекусить
От пользователя @Astasia
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