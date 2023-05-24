Москва
прогуляться по городу

фото пользователя VirtusFox
прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру Москвы попутно найти хорошее место со вкусняшками))
Мне очень надо 15 000 шагов пройти)
Кстати на ручках я ношу на вполне профессиональном уровне))

От пользователя @VirtusFox

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Tati
Москва → Другое

Завести новых друзей для прогулок

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя Alexandr89
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя gliy23
Москва → Другое

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

маленькое фото пользователя adkm
Москва → Другое

поболтать, обсудить что угодно

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!