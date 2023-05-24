Москва
прогуляться по городу
Прогуляться по центру Москвы попутно найти хорошее место со вкусняшками))
Мне очень надо 15 000 шагов пройти)
Кстати на ручках я ношу на вполне профессиональном уровне))
От пользователя @VirtusFox
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Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Гулять по Москве, ищу новое окружение
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Прогуляться
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
поболтать, обсудить что угодно
Хочу найти общение )в телеге
пить кофе и фоткаться)
Го пить кофе или гулять
Хочу найти подругу👯♀️
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