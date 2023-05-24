Прогуляться по центру Москвы попутно найти хорошее место со вкусняшками)) Мне очень надо 15 000 шагов пройти) Кстати на ручках я ношу на вполне профессиональном уровне))

От пользователя @VirtusFox

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Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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