Москва
Прогуляться по центру, зайти попить пива

фото пользователя JustOlga
прогуляться, перекусить

От пользователя @JustOlga

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя Olga777
Москва → Другое

Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя 03Alina
Москва → Другое

Общение дружба

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!