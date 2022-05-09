Думаю прогуляться в районе красной площади, после катнуть на машине по красивым местам. Отдам предпочтение человеку, знающему классные места - open air естественно) погода топ😌

От пользователя @Fedor_up

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