Москва
Прогуляться по центру, прокатиться по ночной Москве
Думаю прогуляться в районе красной площади, после катнуть на машине по красивым местам. Отдам предпочтение человеку, знающему классные места - open air естественно) погода топ😌
От пользователя @Fedor_up
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