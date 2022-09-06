прогуляться, перекусить

От пользователя @Floweret

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Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

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