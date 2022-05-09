Москва
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

фото пользователя Sweetlana
прогуляться, перекусить

После 18:00. Поболтать

От пользователя @Sweetlana

16 участников
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