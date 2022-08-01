Москва
Прогуляться по центру Москвы

фото пользователя ArmanKrasnogorsk
прогуляться, перекусить

От пользователя @ArmanKrasnogorsk

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

маленькое фото пользователя Anastasia23
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Обсудить рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Tomi5
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!