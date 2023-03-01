Москва
Прогуляться по Центру Москвы
прогуляться, перекусить
Прогуляться по Центру Москвы и поболтать. После 18:00. Метро Китай город
От пользователя @Sweetlana
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Ищу подруг. Возраст любой.🤗
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!