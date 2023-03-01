Прогуляться по Центру Москвы и поболтать. После 18:00. Метро Китай город

От пользователя @Sweetlana

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Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

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