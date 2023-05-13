Москва
Прогуляться по центру Москвы
прогуляться, перекусить
От пользователя @Lus.sym
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!