Москва
Прогуляться по центру Москвы
прогуляться, перекусить
Поужинать, выпить, поговорить) можно ещё зайти в бар потанцевать
От пользователя @terra_incognita
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