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От пользователя @Polinochka

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Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

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