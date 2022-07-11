Москва
Прогуляться по Ботаническому саду)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Liza_B
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!