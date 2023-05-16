От пользователя @Maharaji

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Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

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