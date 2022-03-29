Москва
Прогуляться, перекусить, выпить в центре
прогуляться, перекусить
По возможности сходить на тусовку в радио гринхаус, если интересен русский хип хоп, классные московские диджеи, стилевые локации
От пользователя @Nikalv
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!