По возможности сходить на тусовку в радио гринхаус, если интересен русский хип хоп, классные московские диджеи, стилевые локации

От пользователя @Nikalv

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