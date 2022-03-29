Москва
Прогуляться, перекусить, выпить в центре

фото пользователя Nikalv
прогуляться, перекусить

По возможности сходить на тусовку в радио гринхаус, если интересен русский хип хоп, классные московские диджеи, стилевые локации

От пользователя @Nikalv

5 участников
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