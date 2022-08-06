прогуляться, перекусить

От пользователя @nikolaiGPT

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Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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