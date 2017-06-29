прогуляться, перекусить

От пользователя @Gears_stramfa231

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Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

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