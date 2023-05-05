Москва
Прогуляться , перекусить

фото пользователя rvzinuro
прогуляться, перекусить

От пользователя @rvzinuro

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Jane0590
Москва → Другое

Я хочу прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Обсудить рестораны в Москве

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Sierra
Москва → Другое

Прогулка в новом году

маленькое фото пользователя Nata76
Москва → Другое

Общение, дружба

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!