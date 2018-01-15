прогуляться, перекусить

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Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

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