Мне 25. Ищу новых подруг, с кем можно просто поболтать, погулять, обсудить проблемы, посмеяться. В общем ищу, с кем будет комфортно поговорить на любые темы😊

От пользователя @Anastasia_eshhh

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Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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