Москва
Прогуляться, перекусить
Мне 25. Ищу новых подруг, с кем можно просто поболтать, погулять, обсудить проблемы, посмеяться. В общем ищу, с кем будет комфортно поговорить на любые темы😊
От пользователя @Anastasia_eshhh
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