Москва
Прогуляться, перекусить

фото пользователя Anastasia_eshhh
прогуляться, перекусить

Мне 25. Ищу новых подруг, с кем можно просто поболтать, погулять, обсудить проблемы, посмеяться. В общем ищу, с кем будет комфортно поговорить на любые темы😊

От пользователя @Anastasia_eshhh

16 участников
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