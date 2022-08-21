Москва
Прогуляться, перекусить )
прогуляться, перекусить
Может кто-то хочет составить компанию и прогулять , сходить перекусить сегодня вечером по Москве ( восток ) или Балашиха )
От пользователя @Olya_Bob
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!