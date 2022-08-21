Москва
Прогуляться, перекусить )

фото пользователя Olya_Bob
прогуляться, перекусить

Может кто-то хочет составить компанию и прогулять , сходить перекусить сегодня вечером по Москве ( восток ) или Балашиха )

От пользователя @Olya_Bob

6 участников
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