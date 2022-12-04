Москва
Прогуляться, перекусить
собрать компанию
Я сама не из Москвы, живу в Дмитрове.
Я сама не из Москвы, живу в Дмитрове.
Могу приехать, встретимся и погуляем, а так же могу провести экскурсию по своему городу
От пользователя @nastya__n
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