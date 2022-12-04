Москва
Прогуляться, перекусить

фото пользователя nastya__n
собрать компанию

Я сама не из Москвы, живу в Дмитрове.
Могу приехать, встретимся и погуляем, а так же могу провести экскурсию по своему городу

От пользователя @nastya__n

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Lesya.aaaaaaa
Москва → Другое

Найти компанию для выпивки

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Ищу пидружку 🦋

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!