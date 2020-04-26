Москва
Прогуляться, перекусить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Oksi93
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!