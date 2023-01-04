Москва
прогуляться, перекусить
другое
От пользователя @glupostt
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Москва → Другое
Интернет друзья, найдитесь)
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!