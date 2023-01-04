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От пользователя @glupostt

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Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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