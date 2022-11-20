прогуляться, перекусить

От пользователя @Alisa

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Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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