Скучно. Пообщаться, а потом видно будет

От пользователя @Valera_99

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!