Москва
Прогуляться, перекусить
прогуляться, перекусить
Скучно. Пообщаться, а потом видно будет
От пользователя @Valera_99
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