Москва
Прогуляться около Маяковской
прогуляться, перекусить
погулять, может быть покататься на электросамокатах
От пользователя @EkaterinaG
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