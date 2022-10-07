прогуляться, перекусить

От пользователя @vikelni

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Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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