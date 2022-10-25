прогуляться, перекусить

От пользователя @Alena_9

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Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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