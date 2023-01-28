Москва
Прогуляться на выходных, хорошо провести время.
прогуляться, перекусить
Погулять в центре) потом можно пойти в какой нибудь клуб)
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