Москва
Прогуляться на выходных, хорошо провести время.

прогуляться, перекусить

Погулять в центре) потом можно пойти в какой нибудь клуб)

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