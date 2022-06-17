прогуляться, перекусить

От пользователя @Vasenka

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Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

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