Москва
Прогуляться на озере Марс

фото пользователя Gremlynn
прогуляться, перекусить

От пользователя @Gremlynn

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