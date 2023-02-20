Москва
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

фото пользователя Nutaamv
прогуляться, перекусить

Девушки, предлагаю сходить прогуляться по уютному парку, посидеть в кафешке и выпить вина, также можем сходить на какое-нибудь ночное мероприятие 🫶🏼

От пользователя @Nutaamv

9 участников
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