Москва
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
прогуляться, перекусить
Девушки, предлагаю сходить прогуляться по уютному парку, посидеть в кафешке и выпить вина, также можем сходить на какое-нибудь ночное мероприятие 🫶🏼
От пользователя @Nutaamv
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