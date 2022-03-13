Москва
Прогуляться играть в Бильярд
прогуляться, перекусить
Буду рад всем!!!!
От пользователя @Shoma
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