Москва
Прогуляться и попить чаю в чаевне по дороге, а главное поболтать

фото пользователя Alex0000
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex0000

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