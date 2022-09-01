Москва
Прогуляться и перекусить
прогуляться, перекусить
Девочки, предлагаю встретиться, прогуляться по парку, а после покушать в уютном кафе. Буду рада новым знакомствам и душевным разговорам🫂
От пользователя @Nutaamv
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