Москва
Прогуляться и перекусить

фото пользователя Nutaamv
прогуляться, перекусить

Девочки, предлагаю встретиться, прогуляться по парку, а после покушать в уютном кафе. Буду рада новым знакомствам и душевным разговорам🫂

От пользователя @Nutaamv

11 участников
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