Москва
Прогуляться и перекусить)
прогуляться, перекусить
Не менее 10 000 шагов)
От пользователя @Firefox
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