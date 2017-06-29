Москва
Прогуляться и перекусить)

фото пользователя Firefox
прогуляться, перекусить

Не менее 10 000 шагов)

От пользователя @Firefox

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