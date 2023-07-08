Поговорить о том, какие книги по психологии прочитал, что нового узнал, чему научился из них. Я бы прошелся от метро "воробьевы горы" в сторону Парка Горькового.

От пользователя @Magomed6

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