прогуляться, перекусить

От пользователя @Amir.01

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!