Москва
Прогуляться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Amir.01
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Погулять, круто провести время
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
Общение онлайн)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!