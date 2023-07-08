прогуляться, перекусить

От пользователя @EwaSwan

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Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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