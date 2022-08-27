прогуляться, перекусить

От пользователя @Mavdy

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Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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