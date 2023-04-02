Москва
Прогуляться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Maria29
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Пока просто пообщаться
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Ищу друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!