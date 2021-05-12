прогуляться, перекусить

От пользователя @07Maksim

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!