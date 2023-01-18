прогуляться, перекусить

От пользователя @Gfdrtg

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Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

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