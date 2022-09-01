Хочу найти подругу, с кем можно будет проводить время, по возможности ездить отдыхать в другие города, и ходить в интересные места)

От пользователя @Okssna

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Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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