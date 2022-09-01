Москва
Прогуляться

фото пользователя Okssna
прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу, с кем можно будет проводить время, по возможности ездить отдыхать в другие города, и ходить в интересные места)

От пользователя @Okssna

10 участников
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