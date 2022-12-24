прогуляться, перекусить

От пользователя @katerina

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Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

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