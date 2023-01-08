прогуляться, перекусить

От пользователя @Flamingo

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

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