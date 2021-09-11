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От пользователя @Zvezdochet

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Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

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