прогуляться, перекусить

От пользователя @Kristi98

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Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

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